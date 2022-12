El Volcà del Teide no és només la muntanya més alta d’Espanya o l’emblema de les Canàries, també és una veritable joia de la naturalesa que cal visitar almenys una vegada a la vida. I, aquest Nadal, és una oportunitat d’or per planificar una escapada màgica a un indret màgic. Però no només això, aquest volcà canari també és el lloc ideal per als amants de l'observació dels estels. Al pic del Teide es pot contemplar un dels cels més únics d'Espanya. Per aquest motiu, compta amb un dels observatoris solars més grans del món: l'Observatori del Teide.

I no hi ha millor forma de fer-ho que amb l’acompanyament d’una empresa local que coneix perfectament el territori. En aquest sentit, Volcano Teide està especialitzada en activitats al Teide i en excursions a Tenerife amb sortides des de diferents llocs de l'illa i que estan pensades per a gaudir de la màgia del Teide de dia, al capvespre o sota les estrelles.

Els motius pels quals has de visitar el Teide

Viatjar a Tenerife i pujar al pic del Teide per Nadal és una experiència única. Amb 3.718 metres d'altura és el pic més alt d'Espanya i un lloc màgic per a tancar l'any i iniciar-lo. Volcano Teide, a més dels tours al Parc nacional del Teide a Tenerife, té activitats per a xalar de la cara més volcànica, curiosa i científica de l'illa, pensat per a aquests turistes que no es conformen amb l'habitual i busquen en els seus viatges una experiència inoblidable.

Encara que Nadal sigui sinònim d’hivern, a Tenerife el clima és primaveral tot l’any. Això és un tret diferencial per a conèixer un espai natural tan important. Volcano Teide té més de quaranta professionals enamorats del seu treball, especialistes en disseny i explotació d'activitats a Tenerife, i que es coneixen cada centímetre de les senderes del Teide per a assessorar i acompanyar a viatgers en solitari, en parella o amb grups d'amics, amb propostes centrades a promoure i potenciar un acostament respectuós, divulgatiu, segur i amè al Teide.

Les 19 mil hectàrees del Teide són un espectacle natural únic. Compten amb una de les manifestacions de la naturalesa més impressionants, un volcà que segueix en actiu. A més, el Teide està envoltat del Parc Natural de la Corona Forestal, la zona protegida més gran de Canàries i el parc nacional més visitat d'Espanya i Europa, amb interès paisatgístic, natural i científic, centenars de cons i coves i un ascens fins a Pic Vell que no deixa indiferent a ningú. Des de l'any 2007 es Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco i cada any rep a més de tres milions de turistes.

El Teide també posseeix el Diploma Europeu del Consell d'Europa i està emmarcat dins dels Llocs Xarxa Natura 2000 per la seva completa vegetació supramediterránea, el seu paisatge i la gran quantitat d'espècies endèmiques de flora i fauna.

Què fer al Teide?

Volcano Teide compta amb activitats per a tots els públics. Visitar el Teide amb nens, amb col·legis, en grup, excursions de dia al Mirador Pic Vell amb el Telefèric del Teide, al capvespre o a la nit per a veure les estrelles al Teide, a més de la pràctica de senderisme, l'oportunitat de visitar l'observatori o de reservar rutes privades. També compten amb packs per a gaudir d'un brunch a més de la visita, per a rutes guiades a l'observatori en exclusiva o per a viure una experiència completa d'observació astronòmica a Tenerife.

Vols passar un Nadal diferent? Veure la posta de sol i l'ombra del Teide projectada sobre la mar?, xalar de les estrelles com mai amb una observació astronòmica amb telescopis de llarg abast o coronar el mateix cim del volcà? Són algunes de les idees per a fer aquest Nadal més especial, i amb la companyia dels tresors del Parc Nacional del Teide de la mà d'experts amb una oferta d'experiències a mesura.