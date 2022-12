Aquesta casa és idíl·lica i única. Té unes vistes espectaculars a una vall i consta de tres pisos amb una habitació en cada un, tots connectats per una escala de cargol de pedra. Va ser construïda cap al 1530 i és tan estreta que té l’aparença d’una minitorre de vigilància. ¿Sona bé, oi? Si estàs pensant a comprar-te una vivenda, el preu és encara millor: 1 euro. La seva història, a més, és curiosa. Però hi ha dos què. El primer és que està situada a Sutton, Anglaterra. El segon, te l’explico més avall.

En el segle XVI, el benefactor John Harman, que després es convertiria en el bisbe John Vesey i capellà del rei Enric VIII, va fer construir una cinquantena de cases de camp. Anomenades High Heath, tenien un objectiu: hi viurien els seus servents. I així va ser.

Construcció de pedra única

Totes tenien un entramat de fusta, però el que més cridava l’atenció eren la seva façana de pedra. Tot just hi havia una finestra per pis i de mida petita, d’aquí l’aparença de torre de vigilància. Això sí, dins hi havia una gran xemeneia. Més de 500 anys després, la més petita és l’única que segueix dreta i la protagonista d’aquesta història.

High Heath Cottage, coneguda també com el castell de Mutton, és a la venda. Més ben dit, se subhasta per 1 euro. Bé, per 1,17 exactament, l’equivalent a la lliura esterlina que demana el seu amo, que no vol revelar la seva identitat. El preu de sortida és tan baix per l’actual estat de la propietat.

Es freguen les mans

Diguem que està una mica abandonada. «Necessita una renovació total», assenyala el director executiu de la casa de subhastes Bond Wolfe, Gurpreet Bassi. Tanmateix, la seva història no està en hores baixes. «És fascinant», assegura el subhastador. La ubicació també li dona caixet: com al 1530, la construcció està actualment aïllada i envoltada de terres de cultiu. Situada al camí Withy Hill, a 3,4 quilòmetres del centre de Sutton, és ideal per qui busqui pau i li agradi la vida del camp.

Per tot això, els experts en aquesta mena de licitacions es freguen les mans i donen per segur que acabarà pujant molt més que lliura. Com el Porsche abandonat durant 30 anys, sense restaurar i sense dipòsit de combustible, que es va vendre per 2,3 milions d’euros. El 14 de desembre, quan se subhasta la casa High Heath, sortirem de dubtes. Fins aleshores, es pot visitar.