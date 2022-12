Començar a decorar la casa per Nadal és sinònim d’il·lusió. Amb una mica d’imaginació serà suficient perquè la teva llar quedi d’allò més acollidora, i sense gastar gaires diners! Garden AMPANS et porta uns quants consells per aconseguir que la teva llar transmeti calidesa i alegria, especialment durant les festes de Nadal.

Per començar, has de saber que la màgia d’una bona decoració es troba en els petits detalls. Opcions com plantes, centres, gerros, espelmes o coixins són els teus millors aliats. Quan som a casa i a fora fa fred, un ambient càlid és el que ens fa sentir més confortables. Les espelmes i les làmpades ens ajuden a sentir-nos en calma, donant un toc discret d’il·luminació. Per crear l’atmosfera perfecta, Garden AMPANS proposa acompanyar aquesta llum, d’aromes, en forma també d’espelmes, difusors i ambientadors.

En segon lloc, els colors. Aquest Nadal, no tinguis por d’afegir tons vius i alegres a les habitacions. El vermell és el color del Nadal per excel·lència, i combinarà a la perfecció amb els clàssics tocs daurats, blancs i verds. Si ets dels més atrevits, pots jugar amb tons roses i blaus per aconseguir un resultat sorprenent. Juga amb aquests tons en els detalls: mantes suaus que complementen la textura del sofà, làmpades que ajuden a donar un toc original... I el truc estrella: els elements naturals.

El toc final que estaves buscant el trobaràs en les plantes de Nadal. La ponsètia vermella, o flor de Pasqua, es la flor nadalenca més demandada per decorar. Des de Garden AMPANS et proposen que provis altres plantes que, per les seves formes i colors, donaran un toc especial als teus espais: la gramínia, la monstera o les ponsèties de colors blancs i roses, poden ser molt bones idees.

Cada cop estan més de moda els rams secs per decorar taules, rebedors i banys. La combinació de fulles del tradicional eucaliptus, la lavanda o el card es converteixen en una opció romàntica i elegant per a la llar, i són tan resistents que et duraran fins el Nadal següent. Sigui en ram o combinades, les plantes i flors seques són un encert.

Assesora't a Garden AMPANS

Ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, a Garden AMPANS, t'aconsellaran i t'assessoran amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden de la Fundació AMPANS ajuden al projecte socialaboral d'aquesta entitat, que fa costat a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. No t'ho pensis, ves-hi!