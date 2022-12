Planxar és potser una de les tasques domèstiques més tedioses. Tot i així, paga la pena tenir els llençols, les tovalloles i les camises suaus i fresques. A més, per molt poc amè que sigui, planxar és imprescindible per algunes peces. Per això, hi ha un truc que permet planxar la roba en només dos minuts i d’una manera més fàcil i ràpida. Amb tot, aconseguiràs més bons resultats. Per aconseguir-ho, només t’has de fixar en l’etiqueta de les peces de roba.

El primer consell bàsic per dominar la planxa és conèixer i saber identificar els teixits. Si no hi estàs familiaritzat, sempre pots llegir l’etiqueta i fer cas de les instruccions del fabricant. Aquí hi trobaràs informació vital per saber quines peces de roba han de ser planxades i quines no.

La clau és conèixer el tipus de teixit

Tendim a pensar que planxar una camisa porta molt temps i és un maldecap. Encara més per qui no està familiaritzat amb la planxa. Però, en realitat, el que realment importa és el tipus de teixit. És més, hi ha alguns materials que són difícils de planxar i només amb un error els podem arruïnar.

El raió, l’acetat, la seda i l’acrílic s’han de planxar encara humits i sempre del revés. Per estar-ne més segur, és millor col·locar un tros de lli entre la peça i la planxa. El mateix passa amb el niló i el polièster. A més, s’ha d’estar molt al cas de les costures, que no han d’estar aixafades.

La temperatura i els moviments importen

El segon consell és utilitzar la planxa a una temperatura mitjana, però amb el vapor encès. Això et permetrà tenir una bona potència, però no hi haurà cap risc de crear halos. De fet, els experts en l’art de la planxa se n’han adonat de dues coses. La primera és que a l’utilitzar més pressió immediatament després de prémer el botó del vapor s’eliminen les arrugues profundes amb una sola passada.

La segona és que passar la planxa fent moviments circulars augmenta l’eficàcia de la tasca. Així que el truc consisteix a crear petits cercles amb la planxa mentre es planxa sobre la tela. En uns minuts haurem superat la prova i la peça de roba estarà a punt per portar-la.