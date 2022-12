Si es vol fer bé, netejar un cotxe per dins pot arribar a ser una tasca molt complicada. Però es pot simplificar sabent quins productes utilitzar per a cada part del cotxe. Sobretot anant per ordre i seguint uns passos bàsics.

El primer que cal fer és buidar el cotxe completament, de manera que serà més fàcil netejar a fons el vehicle. Després convé passar a les estores, el tablier i la tapisseria dels seients, que és una de les parts més complicades, perquè és on s’acumula la pols, la sorra, les molles, etc., a més de líquids que es vessin, cendra (si es fuma dins del vehicle)... Tots aquests elements poden provocar taques antiestètiques i brutícia que, amb el temps, són difícils d’eliminar. Aspirar El primer pas per netejar els seients de l’automòbil és, doncs, aspirar-ne la tela per treure’n les restes sòlides. Posteriorment, fregar amb aigua i amoníac les taques difícils o seques. I amb aigua i sabó les menys complicades. Tot i que el millor és, si és possible, treure la funda als seients i ficar-les a la rentadora.