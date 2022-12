El dia de <strong>Reis</strong> és cada vegada més a prop i els preparatius per al dinar del 6 de gener comencen a ser una de les grans prioritats. Aquest dia, el <strong>tortell</strong> són les postres per excel·lència, com marca la tradició. Per això pot ser molt útil conèixer quins d’aquests dolços nadalencs estan més ben valorats per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

El rànquing inclou totes les opcions disponibles en supermercats, que van ser avaluades per un grup d’experts pastissers que en valoren paràmetres com el preu, l’etiquetatge, l’aroma i, per descomptat, el gust. El millor de tots Com reflecteix l’informe publicat per l’OCU el 2021, el tortell de Reis d’<strong>El Corte Inglés</strong> és el més ben valorat de tots. La pasta farcida del grup de distribució amb seu a Espanya, amb un preu variable entre 6,95 euros i 26,50 euros segons el que pesi, va destacar pel seu gust «suau» i la «cremositat» de la nata. Així mateix, la bona qualitat dels greixos utilitzats en aquest dolç van acabar de decantar la balança a favor dels grans magatzems. El tortell del <strong>Lidl</strong> tambénva rebre una valoració positiva per part dels experts. En aquest cas, els greixos són de bona qualitat i la seva degustació resulta «acceptable». La valoració global mitjana de l’article i el seu baix preu (6,65 euros el quilo) fan que el producte d’aquesta cadena de supermercats alemanya hagi aconseguit el guardó de ‘Compra Avantatjosa’. En canvi, els tortells de cinc supermercats més no van superar el mínim de qualitat exigible, ja que utilitzen farcits alternatius a la nata i van obtenir males puntuacions en la prova de degustació. Encariment del producte La <strong>inflació </strong>del preu dels ingredients utilitzats en l’elaboració dels tortells (ous, llet, mantega, sucre i farina) han incrementat el seu cost fins a un 50 % respecte a l’any passat. Aquesta pujada generalitzada de preus en el sector alimentari s’ha mantingut en el <strong>15,4% </strong>durant el novembre, una dècima menys que el mes anterior.