Entrar amb el peu dret al nou any –per als més supersticiosos– és un indicador de com els anirà la resta de l’any, i per a molts començar-lo ennuegant-se amb el raïm de les 12 campanades és un mal senyal. Com a alternatives ja hi ha els qui utilitzen, en comptes del raïm tradicional, olives, gominoles o altres aliments de menors dimensions que un raïm, però hi ha un poble que ha emprès una altra solució: fer les 12 campanades de final d’any més lentes.

Ni més ni menys que la distància de 10 segons entre campanada i campanada és la que atribueix el rècord al poble de Bubión (Granada) a la primera localitat a Andalusia amb certificat internacional de qualitat ‘Cittaslow’ per fomentar la tranquil·litat i la calma, en el cas de Bubión també específicament a l’entrada al nou any. L’ajuntament d’aquesta petita localitat, amb la firma La Casera, ha posat en marxa aquesta particular iniciativa, que serà retransmesa a través d’internet per als qui vulguin seguir-la a Youtube. «Vivim accelerats, i al Nadal més. Fins i tot comencem l’any ennuegats amb les campanades», arrenca la campanya que ja s’ha llançat i que inclou testimonis de veïns que es queixen de la velocitat de les tradicionals campanades, amb les quals els espanyols donen la benvinguda a l’any nou mentre consumin el raïm de la sort. Segons els impulsors d’aquesta iniciativa, en el campanar d’aquest poble, de tot just 300 habitants, sonarà una campanada cada 10 segons per disfrutar «amb calma» del raïm de la sort i donar la benvinguda al 2023 d’una manera «totalment diferent». A més, qualsevol que desitgi prendre el raïm sense presses, podrà seguir des de qualsevol lloc les campanades de Bubión a través del canal de Youtube de La Casera la mitjanit del 31 de desembre. Viure amb calma «Aquí sabem el que volem: viure amb calma i amb tranquil·litat. Amb aquesta iniciativa, que està totalment lligada a la nostra filosofia, desitgem donar a conèixer no només el nostre poble, sinó continuar divulgant l’important que és saber aturar-se, respirar i disfrutar de la vida a la nostra manera», ha indicat l’alcaldessa, María del Carmen Pérez. L’alcaldessa va conèixer la iniciativa de «Cittaslow» a través d’una amiga i va saber que el seu poble encaixaria en aquesta xarxa internacional. «Bubión ha sigut des de sempre un lloc ‘slow’, però pertànyer a l’associació ens ha permès enfocar el turisme d’una altra manera. Nosaltres som una gran família, i iniciatives com aquest raïm lent, omplen d’il·lusió els veïns. Hi estan totalment abocats, han assajat i tot», ha afegit. Per la seva banda, Albert Costa, coordinador tècnic de Cittaslow Spain, ha assenyalat que la iniciativa resulta molt beneficiosa per a tots, ja que mostra la qualitat de vida i l’encant de Bubión i ajuda a difondre els valors de la xarxa de municipis a què pertany. «Sabem que la pandèmia ha accentuat el desig de viure amb més calma, però feia anys que nosaltres vèiem un interès creixent. Això no és una moda, ve per quedar-se i ens encanta que una firma tan nostra abraci els nostres principis de manera altruista», ha asseverat.