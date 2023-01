Són moltes les persones que porten un termos ple de cafè, te o qualsevol altra beguda calenta a la feina o a la muntanya. Algunes substàncies, però, fan que els recipients es taquin amb el pas del temps. És el cas del cafè, els tes i les infusions. Aquests recipients també acumulen tosca i calç si no es renten periòdicament. Alguns termos es poden ficar al rentaplats. D’altres no, segons els materials que el componen. A més, uns productes de neteja van millor que d’altres per a aquests estris. De fet, alguns químics poden provocar que perdin l’estanquitat o que perdin la resistència a la calor. Per això, t’ensenyem com pots netejar els termos.

El més habitual és agafar una mica de sabó i rentar-lo amb aigua calenta. Però amb això de vegades no n’hi ha prou perquè els termos es mantinguin nets i, sobretot, en òptimes condicions. Per exemple, els d’acer inoxidable tendeixen a deixar empremtes i marques, i a ratllar-se amb facilitat. Per sort, hi ha uns quants trucs per netejar aquest recipient i deixar-lo com nou.