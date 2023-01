¿Quan caduca el teu carnet de conduir? El més segur és que hagis de posar la mà a la cartera i veure quina data posa al document abans de contestar. El període de vigència del permís és de 10 anys, per això ens despreocupem per quan toca tornar a expedir-lo. En canvi, les persones més grans de 65 anys han d’estar més atentes que la resta, ja que la Direcció General de Trànsit (DGT) els obliga a passar més revisions per continuar conduint per les carreteres espanyoles.

A Espanya hi ha actualment més de 27 milions de conductors, dels quals 5,2 milions tenen més de 65 anys, segons el cens de conductors del 2021 de la DGT. Si acabes de complir aquesta edat, s’acosta la data o ja formes part d’aquest grup d’interès, t’interessa saber quan caduca el permís de conducció. Perquè el període de vigència canvia: a partir d’aquesta edat, la renovació és cada cinc anys. I no val a demanar un duplicat del carnet, sinó que cal tornar a realitzar tots els tràmits, examen psicotècnic inclòs. Com renovar el permís de conduir La renovació del carnet de conduir es tramita en un centre de reconeixement mèdic autoritzat per la DGT que sotmet l’interessat a un examen psicotècnic. També realitzen la fotografia als conductors. És clar, cobren un import pel reconeixement mèdic i per la taxa de trànsit. Hi ha una excepció: els majors de 70 anys estan exempts de pagar la taxa. Un cop fet el tràmit, i sempre que s’aprovi el test psicotècnic, s’entrega un permís provisional amb el qual es pot circular fins que s’emet el definitiu, que s’envia per correu postal en un termini màxim de sis setmanes.