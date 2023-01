La fusta és un d’aquests materials que es fan servir en els mobles amb més protagonisme del saló o menjador de qualsevol casa. I sol ser també el material amb què es fan portes i mobiliari de cuina i parquets.

No obstant, si la fusta utilitzada per a mobles i portes és natural, és a dir, que no és sintètica, és possible que perdi brillantor amb el pas dels anys. El mateix passa amb les portes de fusta o qualsevol altre moble del mateix material, com armaris.

Per netejar els esmentats mobles i portes, llavors, el primer que s’ha de tenir en compte és si és fusta o melamina, que és un compost cristal·lí que es fa servir en la fabricació de resines sintètiques. I comprar un producte específic de neteja per a aquest material.

Abrillantador natural

Però hi ha un truc casolà per enllustrar els mobles de fusta, d’una manera molt fàcil i barata, que també serveix per a mobles fets amb melamina.

El truc consisteix a barrejar dos ingredients que tothom sol tenir a casa: oli d’oliva i vinagre blanc. Les quantitats serien de tres parts d’oli d’oliva i una de vinagre blanc. Aquest líquid l’apliquem sobre la porta o el moble de fusta amb un drap, i freguem amb suavitat.

Posteriorment, s’ha de deixar que s’eixugui i procurar no tocar la porta ni col·locar-hi res a sobre fins que no s’hagi eixugat per complet.

Així mateix, és important remarcar que, després de fer servir aquesta barreja d’oli i vinagre, el líquid sobrant s’ha de reciclar com solem fer amb l’oli utilitzat i portar-lo a un punt net.

El vinagre blanc també serveix per enllustrar el parquet i que brilli com si fos nou. I en aquest cas també és igual que es tracti d’un parquet plastificat (o laminat) o sense plastificar (natural).