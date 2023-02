El paper d’alumini és un producte que, juntament amb el rotllo de cuina, és imprescindible a qualsevol cuina. No només per la seva utilitat a l’hora d’embolicar entrepans o conservar els aliments oberts, que potser és el seu ús més estès, sinó perquè es tracta d’un material que s’adapta a moltes funcions diferents i es pot convertir en una bona solució de cara als imprevistos del dia a dia.

De fet, serveix per a una infinitat de coses més, com netejar paelles o pots (com el típic fregall ‘nanas’), esmolar tisores i ganivets i evitar les taques de greix, per exemple.

I és en aquest últim cas en què convé saber que el paper d’alumini es pot ficar dins el forn. I s’ha de fer per evitar tacar-lo de greix i haver de netejar-lo. Per posar paper d’alumini al forn, simplement col·loca el paper a la safata del forn o sobre una reixeta i assegura’t que no toqui cap part calenta del forn.

Això ajudarà a evitar taques i a mantenir la neteja. També es pot utilitzar el paper d’alumini per tapar els aliments que s’estan cuinant per mantenir-los humits i evitar que es cremin.

El paper d’alumini al forn s’utilitza principalment per a dos propòsits:

Protegir la safata o la reixeta del forn: Al col·locar paper d’alumini a la safata o la reixeta del forn, es protegeix la superfície de les esquitxades i les taques de greix i brutícia. Això fa que sigui més fàcil netejar-lo després de cuinar. Cuinar aliments amb humitat: El paper d’alumini es pot utilitzar per embolicar aliments abans de col·locar-los al forn. Això ajuda a retenir la humitat i evita que els aliments s’assequin o es cremin durant la cocció.

És important tenir en compte que el paper d’alumini no ha de tocar les parts calentes del forn, ja que pot causar incendis. A més, alguns tipus d’alumini poden ser tòxics quan entren en contacte amb aliments, per la qual cosa és important triar un paper d’alumini apte per a ús culinari.