En realitat, no hi ha una feina somiada universal per a totes les persones. Tot depèn de factors com la formació, les habilitats, els interessos i els valors individuals de cada persona.

A més, cal destacar que les preferències i les prioritats poden variar amb el temps i que el més important és trobar una feina en la qual un se senti satisfet i realitzat, independentment de si és una ocupació popular o no. Cada país també pot tenir les seves pròpies tendències i prioritats quant a feines populars, i aquestes poden ser influïdes per factors com el desenvolupament econòmic, la disponibilitat de llocs de treball i la formació professional. Enquestes Tanmateix, segons estadístiques i enquestes, algunes de les feines més populars a Espanya inclouen professions relacionades amb la tecnologia, el turisme, la sanitat i la creativitat, entre d’altres. És important tenir en compte que les preferències i les prioritats dels espanyols poden canviar amb el temps i que el més important és trobar una feina en la qual un se senti satisfet i realitzat. No obstant, la web de transferències monetàries Remitly ha fet un estudi sobre la feina somiada o preferida de tot el món en funció de les recerques que es van fer de l’octubre del 2021 a l’octubre del 2022 a Google als diferents països, amb els mots «com ser X», sent ‘X’ una professió. I amb aquestes dades han fet un mapa universal de la feina preferida arreu del món, ja que les preferències i les prioritats varien significativament d’un país a un altre i d’una persona a una altra. Malgrat això, hi ha punts en comú i, segons estadístiques i enquestes, alguns de les feines més populars arreu del món inclouen professions relacionades amb la tecnologia, la sanitat, l’educació i la creativitat, entre d’altres. Dels 20 oficis més buscats del món, <strong>pilot d’avió</strong> –que a Espanya cobra per sobre de la mitjana–, escriptor, ballarí –molt mal pagats a Espanya–, ‘youtuber’ –amb salaris molt irregulars, en funció del nombre de subscriptors– i empresari ocupen els cinc primers llocs. Però a Espanya la gent prefereix ser ‘influencer’, una professió que és la setena preferida a nivell global arreu del món i que també és la primera opció en països com l’Argentina, Costa Rica o Colòmbia, per posar-ne només tres exemples. Mentrestant, els nostres veïns de Portugal somien ser bombers i a França volen ser advocats, però més en el sentit de representants legals als jutjats o assessors legals.