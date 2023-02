El Carnaval, que enguany se celebrarà entre els dies 16 i 22 de febrer, és una de les setmanes més assenyalades de l'any per a molts, que fins i tot es desplacen per a viure-ho en algun dels llocs en els quals el festeig és més destacat, únic i especial. En les següents línies repassem algunes de les principals destinacions on el Carnaval és viu en tota la seva esplendor.

1- Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Probablement el Carnaval més internacional de tots els que se celebren a tot l'Estat. L'elecció de la Reina de festes és tot un esdeveniment, amb les candidates lluint espectaculars disfresses. La música, el ritme i l'alegria es contagien durant aquests dies en tots els racons de la illa. 2- El triangle màgic d'Ourense A Galícia una de les cites més populars és el "triangle màgic" d'Ourense que està format per l'Entroido de Xinzo de Limia, que va ser declarat Interès Turístic Internacional el 2019, el de Verín i el de Laza. Aquest carnaval es caracteritza per ser d'allò més divertit on formigues, draps plens de fang i peliqueiros fent de les seves es fan amos de la ciutat durant la festa. A més, els carrers de la ciutat d'Ourense s'omplen de xarangues i les seves principals places s'amenitzen amb música, i es poden veure disfresses d'allò més originals. 3- Carnaval de Cadis Si un Carnaval és especialment icònic d'entre tots els que tenen lloc a Espanya és el de Cadis, el més diferenciat i únic. Les populars cançons amb missatges mordaços i afilats són ja un clàssic d'estes dates, i alegren a tot aquell qui passa pels seus carrers o per l'emblemàtic Concurs Oficial d'Agrupacions en el Teatre Falla. 3- Carnaval d'Águilas (Múrcia) El d'Águilas ha esdevingut una festa considerada d'Interès Turístic Internacional que compta amb esdeveniments que ja s'han convertit en tot un clàssic d'aquestes dates. Entre els més destacats està el llançament de cascarones (peles d'ou farcides de confeti, produint un curiós efecte visual), la Solta de la Mussona (un representatiu personatge icònic del festeig), el concurs de disfresses de paper i el Carnestoltes de la Nit. 4- Carnaval de Badajoz Tota la ciutat s'involucra en la celebració del Carnaval, convertint-se Badajoz en una gran festa plena de color i música, gràcies a unes comparses que estan considerades unes de les millors d'Espanya. La Festa de les Candeles és un dels esdeveniments més esperats per tots aquells amants del soroll de la percussió. La festa està declarada d'Interès Turístic Nacional. 5- Carnaval de Las Palmas Un autèntic espectacle de color té lloc en aquesta festa en la qual tot gira al voltant de l'espectacle musical que té lloc en l'escenari de la Gala Drag Queen. Es tracta d'un dels carnavals amb més història d'Espanya, ja que els seus orígens (amb un format òbviament molt diferent de l'actual) es remunten a més de cinc segles enrere.