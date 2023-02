Va ser el gran èxit de Netflix abans de Nadal i encara que actualment ja no ocupa el primer lloc en el cor dels espectadors, l'ombra de "Miércoles" encara és present i s'ha plantat com la disfressa més buscada per aquest Carnaval. A les botigues de disfresses, la demanda per a adquirir el model de Miércoles Addams s'ha disparat en les últimes setmanes.

L'actualitat i el cinema, a més de les sèries, són les encarregades de marcar tendència per carnaval, i en aquesta ocasió, a més de la primogènita de la família Addams, els aficionats a les màscares s'han decantat per la disfressa del pokémon Charizard infantil, el d'Avatar i el de la reina Elisabeth II d'Anglaterra. "Altres models més clàssics com Mario Bros, Cruella de Vil, Manyagues, Vikings i Els Picapedra completen la llista dels més buscats", detallen els responsables d'un establiment especialitzat de venda en línia.

Sigui per falta de pressupost o per una solució d'urgència, també hi ha els qui opten per elaborar una disfressa a casa. Recórrer a les disfresses casolanes és una gran idea per a contribuir a estalviar. A més, com sempre, aquestes idees ens resultaran útils per a decisions d'última hora. Te'n llistem algunes: