La sal és la principal font de sodi per al cos humà. No obstant, se sap que a les persones els pot provocar hipertensió i un risc més elevat de cardiopaties i accidents cerebrovasculars.

D’altra banda, subministrar sal a alguns animals, com al bestiar oví i boví, és essencial perquè creixin, es desenvolupin i es reprodueixin correctament si no obtenen els nutrients de l’alimentació natural.

Els veterinaris afirmen que els animals consumeixen (o han de consumir) sal per dues raons: perquè necessiten clorur de sodi (sal) o minerals.

Però ¿és bona la sal per a tots els éssers vius? En general, la majoria de les plantes no toleren que hi hagi un excés de sal a la terra i poden arribar a morir si n’hi ha massa. Per això és important saber amb quin tipus d’aigua es rega i l’adob que s’hi afegeix.

Sal grossa

Tanmateix, posar sal grossa al voltant d’una planta evita que les formigues l’ataquin. A més del pebre, l’all en pols o la canyella, la sal també és molt eficaç per allunyar les formigues de manera natural.

A més, la sal també foragita els animals que poden fer-la malbé directament, com els llimacs o els cargols. Moltes criatures de pell suau i humida eviten la sal perquè tendeix a deshidratar-les.

Llançar un bon grapat de sal, preferiblement grossa, perquè la terra no l’absorbeixi, al voltant de la planta farà que quedi lliure de formigues, llimacs, cargols... i qualsevol animal reptador que pugui atacar la planta.