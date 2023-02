Malgrat que en molts establiments podem comprar productes envasats i que en la informació indiqui que ja està rentat, el consumidor final no se n’ha de refiar gaire i encara menys si el producte es consumirà en cru. En el cas de l’enciam, es tracta d’un aliment que ha estat en el punt de mira aquests últims temps als Estats Units i al Canadà a causa dels brots d’E-Coli.

¿Què passa si no rento l’enciam?

Si no es renten les fruites i verdures que consumim habitualment i sense cuinar, podem incórrer el risc de patir infeccions bacterianes. Les més comunes que podem trobar són las salmonel·la i la listeriosi; aquestes malalties poden provocar febre, mals de cap o còlics. A més, en molts dels productes provinents del camp, durant el seu cultiu, s’han utilitzat insecticides i altres productes químics que poden contenir bacteris que posteriorment arriben a la nostra llar.

Assegurar una bona neteja i desinfecció

Sí, en qualsevol dels casos, hem de netejar els aliments que ingerirem. Per assegurar que el nostre aliment no conté cap microrganisme que afecti la salut, en primer lloc caldrà rentar-nos bé les mans abans de manipular l’aliment; si els productes es mengen pelats, convé igualment rentar-los bé. Ens assegurem així que els possibles bacteris que hi hagi a la pell no es transfereixen a l’interior del fruit a través del ganivet. La manera més recomanada per rentar l’enciam sense envasar és mantenint-lo en remull durant uns minuts i és aconsellable utilitzar sabó alimentari; en el cas de no disposar d’aquest sabó, un recurs natural pot ser el vinagre.