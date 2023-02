Quins temps aquells en els quals les aerolínies permetien als clients pujar una maleta de cabina de 10 quilos en els avions de manera gratuïta. No fa molt d'això, però les companyies 'low cost' han limitat encara més l'equipatge de mà en els últims mesos. Ara, la majoria només permeten pujar bosses i motxilles petites, concretament aquelles que càpiguen sota el seient. Si vols portar amb tu una més gran, toca pagar. Això del recàrrec per sobrepès i les tarifes per maletes més grans, ja és un altre cantar. Així que feta la llei, fet el parany. Tanmateix, una usuària de TikTok ha mostrat com s'ha estalviat haver de facturar la maleta per només 0,10 euros i el truc ja és viral.

El truc de la 'tiktoker' Paula Brux és d'allò més senzill i enginyós. "Estàvem nerviosos, però ha funcionat", explica en el seu compte @bruxpaula, que a més reconeix amb to jocós que "a rates no ens guanya ningú". La seva rebel·lia es pot comprendre. Les aerolínies no sols cobren als clients per portar una maleta de mà convencional (amb dimensions de 55 x 40 x 20 centímetres), sinó que apliquen una tarifa variable. És la famosa tarifa 'a partir de', que canvia segons el viatge, la destinació i la data de la compra. És a dir, facturar la mateixa maleta et pot costar sis euros, 30 euros o més, segons on i quan viatges. D'aquí ve que aquesta usuària decidís improvisar per a estalviar-se uns euros. El truc de la tiktoker consisteix a comprar una bossa de plàstic en els populars Duty free i posar tot el que es pugui en ella. La normativa permet pujar a bord les bosses de les botigues lliures d'impostos, sigui com sigui l'equipatge que portis. El que portis en ella és un altre tema, com queda demostrat en el vídeo viral de 14 segons de durada que ja suma més d'1,5 milions de reproduccions en sis dies i 70.000 'likes'. La usuària de TikTok ho va provar amb un amic i va funcionar: van omplir dues bosses amb les seves pertinences i, en plantar-se a la porta d'embarcament de Ryanair, els van deixar passar sense problemes. Així, explica que en lloc de pagar 30 euros per cada maleta, va pagar 0,10 cèntims. #duttyfree #equipajedemano #equipajeextra #equipajeryanair #equipajemochilero #vuelosbaratos #parati #trucosaeropuerto #maletagratis #trucosvuelos ♬ Tubarão Te Amo - DJ LK da Escócia & Tchakabum & Mc Ryan SP @bruxpaula 60€ vs 0,20€ #ryanair