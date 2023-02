Una bona <strong>neteja</strong>no s’aconsegueix només eliminant la brutícia, sinó que resulta indispensable acabar amb <strong>pudors</strong>, així com aconseguir que la nostra llar es converteixi en un espai ben <strong>perfumat</strong>. Per aconseguir-ho, hi ha eines com els <strong>ambientadors</strong>o hàbits com l’obertura de finestres per ventilar les habitacions.

No obstant, les xarxes socials s’han fet ressò d’altres trucs molt útils per <strong>perfumar</strong>una vivenda, que, a més, poden portar-se a terme de manera simultània amb altres tasques. ¿Per què la gent està ficant boles de paper d’alumini a la rentadora? Aspirar amb enginy Un dels avantatges de plataformes com <strong>TikTok</strong>és que la visibilitat de vídeos que recopilen <strong>consells pràctics</strong> per a la cuina, la neteja o altres pràctiques permet a milers d’usuaris compartir i conèixer nous trucs. Entre els ‘tips’ més virals es troben els de Patricia Fernández, que ha publicat una enginyosa manera de perfumar i passar l’aspirador alhora. El vídeo acumula prop de tres milions de visualitzacions i més de 170.000 ‘m’agrades’ en poques setmanes. @patriwhitehouse TIPS BUEN OLOR EN CASA #fyp #parati #limpiezayorganización ♬ Every Second - Mina Okabe A diferència del que es pugui pensar, els aspiradors no només absorbeixen aire, sinó que també l’alliberen. Per això, tirant per terra boles d’olor, incloses en ambientadors o venudes per separat, i posteriorment aspirant-les, s’aconsegueix perfumar qualsevol espai pel qual s’aspiri.