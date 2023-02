La bugada és una feina tan esgotadora com necessària i qualsevol truc que ens permeti treure el millor rendiment a la rentadora amb el menor esforç possible és benvingut. Però, a més, cal estar ben atent a que allò que fem, no escurci la vida útil de les peces. I és que sí, la rentadora neteja la roba, però també la desgasta.

Les culpables d'això són les petites descàrregues que es produeixen per la fricció durant el centrifugat, que certament provoquen danys molt petits a la roba, però aquests són irreversibles i, amb el temps, la peça queda del tot inservible. Per sort, hi ha una forma ràpida i senzilla de solucionar aquest problema. Paper d’alumini L’electricitat estàtica que es genera durant la rentada, sobretot en electrodomèstics o programes que utilitzen poca aigua, pot suposar un contratemps a l’hora de mantenir en bon estat la roba. Aquesta acumulació de càrrega elèctrica atrau borrissols i altres elements cap a les peces, que es desgasten i perden el seu aspecte original. Ara bé, n’hi ha prou amb introduir tres boles de paper d’alumini al tambor de la rentadora perquè aquestes absorbeixin l’energia i protegeixin les peces de possibles perjudicis. D’aquesta manera, s’aconsegueix allargar la vida útil de la roba i, a més, es poden reutilitzar les boles a les rentades següents. Coneixies aquest truc? L'has provat? Deixa'ns la teva opinió i experiència a la zona de comentaris!