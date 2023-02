Mercadona és una cadena de supermercats espanyola fundada el 1977 pel grup Cárnicas Roig i actualment la presideix Juan Roig. Avui dia és una de les empreses líders del sector a Espanya, amb 1.633 botigues a tot Espanya i 29 a Portugal, i té una plantilla de 95.800 treballadors, 2.500, als establiments de Portugal.

La cadena valenciana de supermercats es caracteritza per oferir productes d’alta qualitat a preus competitius, amb un ampli assortiment de productes de marca pròpia, a més de diverses marques de fabricant reconegudes. Una de les característiques de Mercadona és la seva focalització cap a la innovació i la millora contínua dels seus processos, cosa que li ha permès implementar un model de negoci eficient i sostenible.

La presència de Mercadona de cap a cap de tota la península Ibèrica i l’èxit del seu model han convertit la companyia en una de les més importants de l’economia espanyola, amb milions de clients cada dia. De fet, és difícil trobar algú que no hagi comprat alguna vegada en alguna de les múltiples botigues que Mercadona té repartides per tot el territori nacional.

Però, a l’hora d’abonar la compra a les caixes de Mercadona, hi ha algunes limitacions que cal tenir en compte, tot i que no tothom coneix. Els diners en efectiu que es poden utilitzar per abonar una compra són un d’aquests límits. ¿Quants diners en metàl·lic es pot utilitzar en una sola compra a Mercadona? Un màxim de 999,99 euros. Això és així perquè, per llei, està prohibit pagar més de 1.000 euros en efectiu a fi d’intentar lluitar contra el diner negre. És una mesura implementada pel Govern d’Espanya des de fa alguns anys.

Amb les monedes passa una cosa similar tot i que, en aquest cas, no té res a veure amb el diner negre, sinó amb el temps que es requereix per comptar-les. Mercadona ha establert un límit en el nombre de monedes que es poden utilitzar en una compra. «Acceptem fins a 50 monedes en cada pagament», remarquen des de la cadena de supermercats, alhora que assenyalen que «les monedes poden ser del mateix valor o de diferent».