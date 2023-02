A tots ens ha passat: comprem una malla de llimones, n’utilitzem una o dues i allà es queda la resta, oblidades a la nevera. Fins i tot alguna vegada pot ser que es quedi la meitat ressecant-se.

Però la llimona és un producte que es pot utilitzar per a moltes coses, des de purificar la pell o netejar ferides (és antisèptic i antibacterià) fins a netejar vidres o, fins i tot, el microones.

I també és apta per a altres electrodomèstics, perquè l’àcid cítric de la llimona pot ajudar a netejar i desodoritzar el rentaplats.

Sense llavors

Per fer-ho, convé assegurar-se que va sense llavors i anar amb compte amb la pell, perquè no obstrueixi els desaigües o filtres del rentaplats i causi problemes de drenatge.

No obstant, hi ha gent que no recomana utilitzar-la per al rentaplats, perquè pot corroir i fer malbé les parts internes de l’aparell, com les juntes i les canonades. Per aquest motiu, si s’utilitza, es recomana no fer-ho amb massa freqüència.

Per netejar el rentaplats, a més de productes específics i llimones, també es poden utilitzar altres productes naturals per eliminar les olors, com ara vinagre blanc o bicarbonat de sodi.