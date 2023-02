El control de seguretat dels aeroports o estacions de trens solen registrar cues que, de vegades, són superiors a les habituals o a les previstes.

En ocasions, si s’ha patit un contratemps anant a l’aeroport –alguna retenció de trànsit no prevista o la pèrdua d’un tren o autobús– o es va una mica just de temps, passar el control de seguretat de l’aeroport o d’una estació de tren pot fer que perdis l’avió, tren o autobús que tens previst agafar.

És per això que triar bé a quina fila col·locar-te per passar el control pot estalviar-te uns segons o minuts que poden resultar-te fonamentals per no perdre el transport.

Diversos estudis ajuden a triar correctament aquesta cua. Per exemple, un del 2022, realitzat per Scharine i McBeath (2002), afirma que les persones tenen una preferència de direcció, l’esquerra o la dreta, depenent de dos factors:

Quina és la seva mà dominant: quan les persones són dretanes, tendeixen a preferir girar a la dreta, i les persones esquerranes tendeixen a preferir girar a l’esquerra. Direcció en la qual condueixen: les persones al país de les quals es condueix pel costat dret de la carretera, també tendiran a preferir girar també a la dreta. Mentre que la gent dels països on conduir a l’esquerra és la norma, prefereixen girar a l’esquerra.

En realitat, i segons els estudis, tira més la mà dominant. I tenint en compte que el número de les persones dretanes supera al de les esquerranes en una proporció de 9 a 1 aproximadament (és a dir, hi ha un 90% de persones dretanes al món), és probable que el 90% de les persones se’n vagin cap a la dreta a la cua, sobretot si estan distrets parlant amb algú o buscant la seva documentació. És a dir, sobretot si no són conscients o es paren a pensar en això.