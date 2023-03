L’ús de la rentadora és una mica rutinari en la majoria de llars, on setmanalment es porten a terme un o diversos rentats. No obstant, existeixen certs errors que els usuaris cometen inconscientment amb bastanta freqüència, la qual cosa es tradueix en una bugada menys eficient i possibles danys sobre el teixit de la roba, a més de sobre el mateix electrodomèstic.

Per sort, els vídeos tutorials serveixen d’ajuda per detectar aquestes males praxis i corregir-les. Des del canal de YouTube EVVO Home, es recullen cinc errors que es cometen al posar la rentadora, així com la manera correcta d’evitar que aquests passin.

Quantitat de suavitzant

No calcular bé la quantitat de suavitzant o detergent que es posa a la sabonera pot provocar que l’espuma s’acumuli al tambor de la rentadora, la qual cosa pot causar desperfectes tant en el teixit de la roba com a l’electrodomèstic. Per això, el més recomanable és omplir com a màxim fins a la meitat del gotet que s’utilitza com a mesurador d’aquests productes.

Ordre a l’omplir

Per molt irrellevant que pugui semblar, l’ordre en què s’introdueixen les peces al tambor de la rentadora és summament important. Per aquesta raó, el més aconsellable és deixar la roba més bruta per al final, ja que és la que es renta millor.

Dissolució del detergent

Cada detergent compta amb unes especificacions determinades a la seva etiqueta, on apareix indicada la quantitat d’aigua que requereix i la seva temperatura. Així doncs, atendre aquesta informació pot servir per aconseguir que aquests productes es dissolguin correctament durant el programa de rentat i, consegüentment, actuïn de manera més eficaç sobre la roba.

Mateix programa per a tot

Un altre error comú entre els usuaris de les rentadores passa per utilitzar el mateix mode per qualsevol tipus de peça. Com en el cas del detergent, cada teixit presenta necessitats diferents quant a temperatura i programa de rentat específic, als quals s’ha de prestar atenció per no patir danys.

Separació de la roba

La separació de la roba abans d’introduir-la al tambor de l’electrodomèstic s’ha de fer per colors, ja que aquells més intensos contaminen les robes més blanques. De la mateixa manera, aquelles peces amb borrissols poden deteriorar la resta de peces, per la qual cosa és convenient saber amb quines peces es barregen en cada rentat.