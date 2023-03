Com ja és habitual, aquest mes de març hi ha un canvi a l'horari d'estiu 2023. Concretament, el 26 de març, tothom haurà d'avançar el rellotge una hora per entrar a l'horari d'estiu, que es mantindrà vigent fins a l'octubre. En conseqüència, la nit del dissabte 25 al diumenge 26 de març, tothom dormirà una hora menys.

A les dues de la matinada, els rellotges s'avançaran fins les tres. Aquest canvi farà que el diumenge es faci de dia més tard, però també que la tarda guanyi unes hores més de sol. La modificació horària de primavera s'aplica en tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural.

El canvi d'hora es fa des del 1973

El canvi horari, tal com el coneixem en l'actualitat, es remunta a la dècada dels 70, quan es va produir la primera crisi del petroli. El 1973, l'Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli (OPEP) va decidir tallar el subministrament als països que havien donat suport a Israel durant la guerra de Yom Kipur, el que incloïa a EUA i els seus aliats. Arran d'això, alguns països van decidir avançar els seus rellotges per aprofitar millor la llum solar.

Per què és necessari aquest canvi?

Aquesta mesura té impactes positius sobre l'estalvi i beneficia a sectors com el transport i les comunicacions, a la seguretat viària, les condicions de treball, la salut, el turisme i l'oci, sosté un estudi de la Comissió Europea.

A Espanya, el potencial d'estalvi en il·luminació pel canvi d'hora pot arribar a representar un 5% del consum elèctric en il·luminació, equivalent a uns 300 milions d'euros, segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

D'aquesta quantitat, indica l'IDAE, 90 milions correspondrien al potencial de les llars, el que suposa un estalvi de 6 euros per habitatge, mentre que els altres 210 milions restants s'estalviarien als edificis del terciari i en la indústria.

Però aquest potencial d'estalvi no s'assoleix només canviant l'hora. Cal dur a terme un comportament responsable a la llar, per exemple, prescindint de la il·luminació artificial quan no és necessària.

Trucs per estalviar

Independentment del canvi d'hora, seguir determinades pautes o hàbits pot permetre estalviar fins a 100 euros a l'any, a més d'evitar emissions contaminants a l'atmosfera. Per exemple, aprofitar la llum natural, apagar el llum quan se surt d'una habitació o fer servir bombetes de baix consum o led, que estalvien fins a un 80%, permeten no gastar tant. També compten gestos com pintar la casa de colors clars, fer servir reguladors electrònics de flux per a les al·lògenes i instal·lar detectors de presència a les zones de pas.