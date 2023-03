La rentadora és un dels electrodomèstics més còmodes de l’era moderna. Si no fos per la rentadora, seria molt dur i complicat rentar i escórrer els llençols, les jaquetes i tota la roba en general.

De fet, quan s’espatlla és quan ens adonem que és molt útil i de l’esforç que feien àvies i besàvies quan no existia i s’havia de rentar a mà a rius o safaretjos.

Per això convé tenir sempre a punt i en bon estat aquest electrodomèstic, que pot agafar brutícia i humitat que després poden tacar la nostra roba.

Brutícia i pudors

I és que tanta càrrega de roba bruta i amb pudors acaba influint en la neteja de la rentadora. Per tant, si descuidem el seu manteniment, a la llarga hi podem trobar floridura o altres brutícies. La floridura, a més, provoca el peixet de plata, un bitxo de la humitat que, al seu torn, implica més problemes: àcars o l’aparició de nous insectes.

Per això, convé tenir-la sempre lliure de floridura i humitats i netejar-ne la goma per evitar que s’embruti i taqui la roba.

A més, cal anar amb compte amb el botó de desaigüe en una rentadora, un component que es troba generalment a la part davantera de la màquina. S’utilitza per drenar l’aigua residual de la rentadora després que s’hagi completat un cicle de rentat.

Aturar el cicle

El botó de desaigüe és especialment útil si necessites aturar la rentadora enmig d’un cicle, per exemple, si t’adones que has posat massa roba o si necessites fer alguna altra cosa enmig del cicle. Al pressionar el botó de desaigüe, la rentadora alliberarà l’aigua restant i aturarà el cicle de rentada.

A més, el botó de desaigüe també és útil quan necessites netejar la rentadora. El pots utilitzar per drenar l’aigua bruta i, a continuació, netejar l’interior de la rentadora sense que hi hagi aigua a l’interior.

Aquest pas et permetrà tenir la rentadora neta i que la roba et quedi com acabada de comprar.