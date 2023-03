Diu el rumor que els escarabats de cuina (o paneroles) són capaços de sobreviure fins i tot a una bomba atòmica, però el cert és que són relativament fàcils de fer desaparèixer. Parlem d'un petit insecte que, tot i ser innocent, és poc estimat, especialment quan ens els trobem a la cuina. Per això, avui t'expliquem un truc per mantenir-los ben lluny del nostre rebost. Només cal dos ingredients.

Efectivitat immediata

El truc per aconseguir eliminar els escarabats de la cuina o altres racons de casa consisteix en col·locar piles de sucre amb bicarbonat de sodi a les zones més freqüentades per aquests insectes. Serà qüestió de temps que els escarabats hi vagin a menjar i, una vegada ingerida la barreja, es moriran.

Abans de fer això, prova aquesta altra opció, una alternativa menys agressiva: reparteix fulles d’alfàbrega o pell de cogombre per l'estança ja que la forta olor que desprenen fan fugir les paneroles.