Els desodorants i els antitranspirants són productes que moltes persones fan servir com a part de la higiene diària. Són articles de cura personal que es fan servir per prevenir l’olor corporal.

La transpiració és un procés natural del cos que ajuda a regular la temperatura i eliminar toxines. No obstant, la transpiració també pot causar pudor. El desodorant conté ingredients que ajuden a reduir l’olor corporal i mantenir-nos frescos i nets durant tot el dia.

A més, el desodorant pot prevenir infeccions bacterianes, ja que l’acumulació de suor i bacteris a les axil·les pot provocar infeccions cutànies com l’èczema i la dermatitis. El desodorant ajuda a mantenir les axil·les netes i lliures de bacteris, cosa que pot prevenir l’aparició d’aquestes infeccions.

Tipus de desodorants

Hi ha diversos tipus de desodorants: en barra –s’aplica directament a les axil·les i proporciona una sensació seca i fresca–, en aerosol –es posa polvoritzant el producte directament a les axil·les–, en crema –no conté alcohol, s’aplica directament amb els dits i la pell l’absorbeix de manera ràpida– i en ‘roll-on’, que es posa mitjançant una bola de metall que distribueix el producte a les axil·les.

Aquesta boleta gira i recull una petita quantitat de líquid desodorant, que s’allibera a mesura que s’aplica sobre la pell. La manera en què la boleta distribueix el producte assegura una aplicació uniforme i ajuda a prevenir l’acumulació de residus en una sola àrea de la pell. A més, la boleta ajuda a evitar el desaprofitament de producte, ja que allibera una quantitat controlada de líquid desodorant en cada aplicació.

No obstant, una vegada s’acaba el producte, se sol rebutjar i llençar a les escombraries, al contenidor groc (el dels plàstics).

Reutilitzar l’envàs

Però se li pot donar una segona vida útil a aquesta boleta, i a tot l’envàs en general quan s’acabi. Es pot utilitzar com un expenedor de gel amb massatjador si s’hi afegeix una mica d’aigua perquè el gel no sigui massa gelatinós i també per escampar sabó líquid i no malgastar-lo.

En els dos casos és necessari treure primer la boleta amb ajuda d’un punxó o tornavís i amb compte de no fer-se mal i, posteriorment, una vegada omplert el pot amb el líquid en qüestió (ja sigui crema, gel o sabó líquid), tornar a col·locar-hi la boleta.

Al ser un recipient petit, és possible portar l’envàs al bolso.