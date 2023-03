La pujada desenfrenada de preus en el sector de l’energia ha obligat els usuaris a buscar-se la vida i trobar alternatives mitjançant les quals aconseguir cert estalvi a la factura. Tot i que l’opció més normal és reduir el temps de consum d’electricitat, ja sigui tenint els llums o la calefacció apagats o els electrodomèstics desendollats, les ments més creatives han optat per altres idees «boges».

Entre aquestes vies se’n troba una d’inimaginable per a molts: cuinar amb el rentaplats. Així és, en ple auge de les fregidores d’aire i els robots de cuina, el rentaplats també pot aportar el seu gra de sorra a l’hora d’elaborar certs plats. L’únic requisit? Fer-ho utilitzant recipients hermètics i comptar amb diferents programes.

Receptes tradicionals

Més enllà de la font de calor mitjançant la qual es cuina, que en lloc d’un forn o fogons és un rentaplats, la resta d’aspectes d’aquesta nova tècnica són relativament previsibles. N’hi ha prou amb inserir els aliments trossejats i la resta d’ingredients en un envàs hermètic abans de tancar-lo i col·locar-lo en el compartiment superior de l’aparell, tal com faríem amb qualsevol altre estri de cuina. A continuació, després de regular-ne la durada i la temperatura desitjades, simplement s’haurà de deixar funcionar el rentaplats.

D’aquesta manera es poden elaborar receptes que van des d’un bon plat de salmó, passant per una samfaina de verdures fins a unes dolces postres a base de compota de maduixes i merenga.

Tot són avantatges

Cuinar amb el rentaplats no només pot suposar un estalvi en les nostres butxaques i rellotges, sinó que és una pràctica que presenta molts altres avantatges. Per començar, aquest electrodomèstic treballa a temperatures més baixes que altres mètodes tradicionals de cuina com el forn i els fogons, la qual cosa es tradueix en receptes saludables. A més, els graus de «cocció» es mantenen al llarg de tot el programa, per la qual cosa els aliments queden més saborosos encara.

Per acabar, però no menys important, utilitzar el rentaplats per preparar aliments, lògicament, també ajuda a evitar pudors, sobretot en el cas d’alguns peixos i mariscos.