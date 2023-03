El microones és un dels electrodomèstics més útils de la casa: a més d'escalfar líquids i aliments, es pot aprofitar per a centenars de coses més. De fet, hi ha tot un corrent de gastronomia per a microones en què fins i tot hi ha eines específiques per a aquest tipus de cuina on es preparen els aliments.

La cara desconeguda d'aquest aparell és la neteja. No és només un aparell que escalfa mitjançant ones. Gràcies a l'escalfament amb ones podem fer-lo servir per netejar articles com les baietes o l'esponja. L'esponja és una de les eines més delicades de la cuina: en estar en contacte amb l'aigua, està humida constantment, esdevenint un focus de bacteris i fongs si no es tracta correctament. Amb l'ajuda del microones, podem deixar el fregall ben net en qüestió de segons. Encara que, el més recomanable és canviar-lo cada una o dues setmanes. Aquest truc també ens servirà perquè es mantingui més temps sense males olors. Com esterilitzar el fregall al microones Per netejar el fregall al microones, primer hem de comprovar que no té cap element metàl·lic. Després, cal mullar-lo i posar-lo en un bol amb una mica d'aigua. És important que, abans de posar l'esponja al microones, ens assegurem que té aigua suficient, ja que si està seca podria provocar foc. En acabat, cal programar el microones a dos minuts, així quedarà completament lliure de bacteris i altres microorganismes.