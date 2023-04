Posar la rentadora no és només posar la roba al tambor i prémer un botó. Cal tenir moltíssimes coses en compte. Entre altres coses, s'ha d'aprendre a separar la roba per colors i, fins i tot, per teixits, si cal; has de saber quin detergent i quin suavitzant necessites, on col·locar-lo i quina quantitat és la suficient; quin és el programa de rentat que has de posar, depenent del tipus de peces de roba que hagis de rentar; la temperatura necessària i el tipus de centrifugat; com netejar-la en profunditat perquè la roba surti ben neta i l'electrodomèstic duri molt de temps…

Són molts els detalls que cal tenir en compte, però n'hi ha un que se'ns escapa a molts de nosaltres i és la desaparició dels mitjons. Per això mateix, avui et portem alguns trucs per evitar que es perdin peces petites com els mitjons o altres peces de roba interior. El més senzill és comprar una xarxa apta per a la rentadora i posar-hi totes les peces petites. Es netejaran perfectament i no les perdràs ni es ficaran a la goma de la rentadora. Si hi ha més persones a casa, l'ideal és que cadascuna tingui la seva perquè no es barregin ni es perdin. Una altra opció és unir els mitjons amb un imperdible per no perdre'ls de vista.