A l'hora de portar una higiene bucal correcta, segur que has escoltat en diverses ocasions comentaris com que el cafè provoca que les dents estiguin més grogues i que el millor és rentar-te-les després. Tot i això, alguns especialistes recomanen que se segueixi l'ordre contrari: rentar-se les dents abans de prendre cafè.

Aquesta és una d'aquelles situacions que poden provocar certs dubtes, igual que quan es llegeix que no és recomanable prendre cafè en dejú. T'han donat unes directrius equivocades? Realment hi ha dentistes que aposten per aquest ordre, rentar-se les dents i després prendre cafè, com l'estatunidenca Christina Meiners.

Segons la revista Computer Hoy, la dentista ha respost en el HuffPost que si s'elimina l'acumulació de la placa bacteriana abans de prendre cafè és més complicat que deixi taques a les dents.

Eliminar qualsevol resta o taca provoca que el cafè no pugui agafar-se enlloc. Encara que, és recomanable que després es faci una cosa per tal de protegir les dents.

Després de prendre cafè, hem d'esbandir-nos la boca amb una mica d'aigua. D'aquesta manera s'evitarà que l'esmalt es debiliti i que les dents pateixin qualsevol mena de problema. Sens dubte, una pràctica que pot fer que pensar i que, segurament mai t'havien explicat.

Segons aquesta dentista podria ser químicament abrasiu rentar-se les dents amb pasta de dents mentre aquests mantenen l'ambient àcid deixat pel cafè. Una opinió que sens dubte pot provocar que moltes persones valorin com mantenir una bona salut bucal.