Les rentadores són aparells tant útils com complexes i els seus panells de control amaguen funcions de les quals, rarament, se'n fan ús o, es desconeix per a què serveixen. De totes maneres, no tots els secrets d'aquestes màquines es troben en els botons. Existeixen alguns trucs casolans amb els quals es poden arribar a aconseguir resultats que van més enllà de les prestacions originals d'una rentadora, per exemple eixugar la roba.

El botó secret de la rentadora que deixa la roba com si s’acabés de comprar Tot i que, els aparells més moderns ja comptem amb programes d'assecament integrats, una gran majoria no disposen d'aquesta opció, i per això, es necessita una assecadora o estendre les peces perquè aquestes perdin humitat. El truc: només amb una tovallola Per portar a terme aquest mètode només hem de posar una tovallola que tapi el tambor per dins. Una vegada col·locada, s'introdueix la roba i se centrifuga a màxima potència. Aquesta acció farà que una gran part de l'aigua sigui absorbida. Així doncs, si bé és cert que les peces no sortiran completament seques, només presentaran una mica d'humitat en el seu teixit, per la qual cosa, acabar de secar-les resultarà molt més senzill. L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum Aquest procés no només es traduirà en un estalvi considerable de temps, sinó que, també requerirà un menor consum d'energia i diners.