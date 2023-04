El meme de “soc capaç de saber-me la lletra de centenars de cançons, però incapaç d'aprendre'm l'examen de demà”, per desgràcia, ens representa a molts de nosaltres. La veritat és que la música té un component emocional que fa que sigui molt més fàcil connectar amb el que diu, i, per tant, recordar-nos de la lletra. El ritme, també, és un altre factor fonamental que ajuda, ja que si una melodia ens agrada, ben segur que ens cali fins al fons i estarem tot el dia taral·lejant-la. Segurament és més probable que et sàpigues sencer el Quédate de Quevedo abans que tots els aniversaris dels teus amics.

Moltes tècniques de memorització recorren a les rimes o cançons quan cal recordar una llarga llista. Si a això li sumes qualsevol rap d'Eminem, que se't posa al cos amb el beat, l'èxit està assegurat. I és just el que fa el tiktoker @marquitoloria: agafa els hits d'Eminem i els fa servir com a base per ensenyar-te anglès a ritme de rap. Segurament, no hi ha cap profe d'anglès amb més flow que ell.

Aprèn anglès amb Quédate

El seu compte té més de 960 mil seguidors i alguns vídeos acumulen la barbaritat de 634 mil reproduccions. Estem parlant, és clar, de l'icònic Whitout me d'Eminem que, en aquest cas, Marquito el que fa és fer-lo servir de base per ensenyar-te com es diu “monstre”, “més”, “menys” i moltes més paraules en anglès.

Si Eminem no és el teu rotllo, no et preocupis, perquè el seu perfil està ple de cançons de tots els gèneres, els quals et serviran de base perquè memoritzis paraules i verbs en anglès. Per exemple, hi ha el famosíssim Quédate de Quevedo amb Bizarrap, i en menys d'un minut ja sabràs com dir “em dol”, “perdut”, “ràpid” i molt més. Altres cançons que també trobaràs són Monotonia de Shakira, Me fui de vacaciones de Bad Bunny o Ella me levantó de Daddy Yankee.

La gràcia de tots aquests vídeos, a més, és que el tiktoker fa servir la lletra original de les cançons perquè aprenguis el vocabulari. Tot això, sense perdre el ritme en cap moment. Vaja, que aquesta és una opció molt més entretinguda per aprendre anglès que posar-te un podcast mentre vas al metro. Tant de bo els listenings d'anglès es fessin així, segur que molts haurien tret matrícula. És posar-te a mirar el seu perfil i no en pots sortir perquè tot són temes de moda.