Coca-Cola és un dels refrescos més venuts a tot el món, però la pujada constant del preu dels aliments, provocarà canvis a la marca. Fer la cistella de la compra cada dia és més complicat per a la butxaca. Omplir la nevera ara ens costa un 16% més que el mes passat. Per això són molts els consumidors que cada cop es pensen més quins productes escullen per al carro de la compra.

En el cas de Coca-Cola, continua sent un dels refrescos més venuts, però la marca ha anunciat un canvi que ens afectarà a tots, a casa nostra i a les nostres butxaques. A causa de la inflació latent, la companyia de Coca-Cola anunciava en un comunicat de premsa que prepara una pujada de preus per a tota la companyia. Encara no se sap la quantitat exacta d'aquest augment, encara que, des de l'empresa, asseguren que serà lent i gradual perquè els clients no experimentin un repunt inesperat. Quins productes de Coca-Cola seran més cars? La pujada de preus afectarà totes les marques i productes de la marca The Coca-Cola Company, i no només el producte Coca-Cola en singular. Per tant, patiran un augment el preu dels productes següents: Nestea

Fanta

Aquarius

Powerade

Sprite

Monster

Royal Bliss

Nordic L'augment de preus se suma al que ja es va implementar el 2021, quan l'empresa va apujar un 12% els preus.