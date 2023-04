Un enginyer ucraïnès s'ha obstinat a capgirar un dels invents més rellevants en la història de la humanitat: la roda. La invenció de la roda data de la prehistòria, fa aproximadament uns 5.500 anys enrere a la regió de Mesopotàmia, on actualment es troba al territori d'Iraq. Es creu que la roda es va originar com un disc sòlid de fusta que es feia servir per a la producció de ceràmica, i després es va adaptar per al seu ús en la mobilitat i el transport.

La roda va revolucionar la manera com les persones es desplaçaven i transportaven objectes, permetent als humans moure's amb més facilitat i rapidesa. La invenció de la roda va ser el primer pas cap a la creació de vehicles de transport terrestre i, posteriorment, el desenvolupament de la maquinària agrícola i altres avenços tecnològics.

Per descomptat, la seva forma peculiar sempre ha predominat en aquest invent clau en el desenvolupament de la societat moderna, però ara ha arribat Sergii Gordieiev per posar en qüestió el secret de la gran versatilitat de la roda, la forma circular. Les bicicletes amb rodes quadrades van ser un experiment que es va fer al segle XIX amb l'objectiu de millorar la tracció i l'estabilitat en terrenys accidentats, però van ser ineficients i molt incòmodes per muntar.

Gordieiev, inspirant-se en el disseny d'un videojoc, va decidir provar si les rodes de forma quadrada, muntades en una bicicleta, funcionarien per impulsar-lo cap endavant: I ho va aconseguir! La bicicleta es desplaça com un tanc de combat, com es pot veure en el vídeo que acompanya aquesta informació i que es pot veure al canal de YouTube 'The Q', que acull vídeos de ciència.

El mecanisme

Al vídeo demostratiu es pot veure el procés de construcció d'aquesta peculiar bicicleta de rodes quadrades, com la construeixen, tot pas a pas. La manera d'aconseguir que la bicicleta es desplaci sense que les rodes girin sobre elles mateixes és amb unes rodes amb cintes d'eruga, com les dels tancs militars.

Gordieiev mostra a 'The Q' com sobre un xassís quadrat enganxa una tira de roda de bicicleta. Va afegir una cinta d'eruga al voltant del xassís i uns radis decoratius. Amb aquest sistema la bicicleta amb rodes quadrades llisca com un tanc, i és plenament funcional.