Demanar una hipoteca per costejar-nos una llar s’ha convertit en el pa nostre de cada dia. Per als joves, sobretot. Però els préstecs hipotecaris no estan regits per l’edat, i més ara que els preus estan desbocats i el mercat immobiliari s’aferrissa a les grans ciutats i llocs turístics. En aquest sentit, els experts asseguren que el col·lapse del preu de les vivendes ja és aquí i que es pot estendre globalment. Demanar una hipoteca va d’anys, però no només respecte al que t’endeutaràs. Els bancs també tenen en compte l’edat dels clients i hi ha un límit per demanar un finançament. ¿Ho sabies?

Que la banca sempre guanya no només és una dita, sinó que és un fet. Les entitats bancàries volen els seus diners i se’ls cobren amb interessos. Ara, encara més, ja que l’euríbor del novembre ha assolit el 2,83%. Però, ¿què passa si tens 55 anys i vols firmar una hipoteca a 25 anys? El resultat d’una suma és fonamental Arribaries als 80 anys, en el millor dels casos, disfrutant de la teva jubilació, i en el pitjor, queixant-te d’algun mal. Els bancs posen limitacions al que per a tu és un dret. L’edat n’és una, tret que tinguis els diners trinco-trinco. Si és així, enhorabona. Altrament, continua llegint. Els bancs fan una suma que va a missa a l’hora de concedir els préstecs: agafen la teva edat i la sumen al termini de la hipoteca. El resultat no pot ser superior als 75 anys. És a dir, si tens 50 anys, tindràs 25 anys per tornar la teva hipoteca. Si tens 65 anys, només tindràs 10 anys per pagar-la. Si estàs en aquest segon grup de població, ¿t’ho pots permetre? Dos titulars i una assegurança de vida La llei no estableix una regla general per a aquest procediment i cada banc té els seus propis criteris, però recorda que el seu principal objectiu és assegurar-se que li tornaràs els diners prestats. Per això, els experts recomanen acudir a diverses entitats i esbrinar quina ofereix les millors condicions per a cada cas. Si l’edat és un problema, hi ha una alternativa per allargar la durada del finançament. Passa per afegir-hi una segona persona com a titular, que, a més, sigui més jove. Si tu no pots liquidar el deute, ho farà aquesta persona. Per acabar d’assegurar-se que els tornaràs els diners, pel mig també es pot exigir una assegurança de vida. La durada del préstec també mereix un capítol a part. Tampoc hi ha una llei que ho limiti, però el Banc d’Espanya s’ha posicionat al respecte i recomana que el termini màxim sigui de 30 anys. D’aquesta manera, aquest suggeriment fixaria l’edat màxima per sol·licitar una hipoteca individualment als 45 anys.