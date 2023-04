Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció destinada als amants de la cuina. Una cassola baixa de Castey ideal per cuinar la millor paella o altres receptes.

La cassola baixa s’escalfa de manera ràpida i uniforme perquè l’arròs es cuini tot igual i quedi al seu punt. Gràcies al fet que la base no és corba, manté un contacte sempre perfecte amb els fogons i això fa que tots els aliments rebin la mateixa escalfor.

La cassola baixa és d’alumini fos indeformable de gran gruix i durabilitat. Gràcies al seu recobriment antiadherent lliure de PFOA, els aliments no s’enganxen, fins i tot si es fa servir molt poc oli, ideal per a una alimentació saludable baixa en greixos.

Gràcies a la seva base d’inducció (Full Induction) aprofita millor l’energia per estalviar en la factura de l’electricitat. A més, és apta per a tota classe de cuines. La cassola baixa és resistent al forn fins a 250 graus i és apta per al rentavaixella.

La paella mesura 32 centímetres de diàmetre, amb la qual es pot servir fins a quatre racions. Té el pes perfecte per manipular-la còmodament i disposa de garantia total de fabricació.

Els subscriptors del diari Regió7 poden adquirir la cassola baixa de Castey per només 33,90 euros i els lectors, al preu de 36,90 euros. La cassola baixa es pot comprar, a partir d’avui, a les oficines del diari, al carrer Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 18 h (divendres tarda, tancat).