A la cuina, hi ha un estri que no es pot descuidar: les taules de tallar. Són indispensables, no només per mantenir el taulell en bon estat, sinó també per preparar adequadament la carn, el pollastre, les verdures i molt aliments més. I cal estar alerta ja que tenir la taula de tallar ben neta és essencial per no patir ensurts amb el menjar. A simple vista no es veuen, però si miressis amb un microscopi veuries com d'important és conservar-les bé per evitar la propagació de bactèries i microorganismes. Quines són millor, les de plàstic o les de fusta? Segueix llegint, que t'ho expliquem.

El primer que hem de fer per evitar la contaminació dels aliments és assignar diferents taules de tallar a les diferents tasques que fem habitualment: una per preparar la carn, una altra per les verdures i una altra pel peix. Les taules de plàstic Les taules de tallar de plàstic no són poroses, per la qual cosa els bacteris es dipositen a la taula i no són absorbits per la superfície. Ara bé, els bacteris poden romandre als petits solcs i cicatrius causats pels ganivets. Afortunadament, les taules de tallar de plàstic són molt fàcils de netejar. Només cal ficar-les al rentaplats o rentar-les a mà amb aigua tèbia i sabó de fregar. Un altre avantatge que tenen les taules de tallar de plàstic és el preu. Es poden comprar per pocs euros, mentre que les de fusta d'alta qualitat poden costar més de 50 euros. Les taules de fusta Les taules de tallar de fusta són menys relliscoses que les de plàstic i permeten que els ganivets durin més. A més, les taules de tallar de fusta són un bonic complement per a la cuina. Sempre és aconsellable rentar una taula de tallar de fusta a mà, ja que si la fiques al rentaplats pot deformar-se o esquerdar-se amb el pas del temps. També convé assecar-la immediatament i untar-la amb una mica d'oli regularment per mantenir-les en bon estat. Fent això ajudaràs a que no es perdi la brillantor de la fusta i, a més, costarà més que s'hi formin esquerdes. La neteja de les taules de fusta El debat entre les taules de tallar de fusta i les de plàstic és una qüestió de preferència personal, però si optes per a les de fusta, hauràs d'aprendre a netejar-les correctament. Necessites: Sabó de fregar

Esponja o raspall de cuina

Blanquejador de clor

Llimona (opcional)

Sal (opcional) Ja hem explicat que el rentaplats és ideal per netejar i higienitzar la majoria dels utensilis de cuina, però que no va bé per a una taula de tallar de fusta. L'aigua pot fer que la fusta s'esquerdi i es deformi. Aquestes petites esquerdes acaben convertint-se en un punt de cultiu per a bacteris que poden causar malalties transmeses pels aliments. Per evitar-ho, renta la taula a mà després d'haver-la fet servir, seguint els passos que s'indiquen a continuació. Rentar amb detergent per a vaixella. Després de llençar les restes de menjar que ens han quedat a la taula, aclareix-la amb aigua tèbia. Aplica sabó per a la vaixella i frega-la amb una esponja o un raspall. Si observes marques de ganivet, esgarrapades o inconsistències a la fusta, frega bé aquestes zones, ja que els bacteris tendeixen a amagar-se a les esquerdes.

Després de llençar les restes de menjar que ens han quedat a la taula, aclareix-la amb aigua tèbia. Aplica sabó per a la vaixella i frega-la amb una esponja o un raspall. Si observes marques de ganivet, esgarrapades o inconsistències a la fusta, frega bé aquestes zones, ja que els bacteris tendeixen a amagar-se a les esquerdes. Neteja per ambdós costats. Assegureu-vos de netejar i fregar bé ambdós costats de la taula, encara que només n'hagis utilitzat un per tallar. No oblideu que els sucs de la carn poden degotejar i contaminar també l'altre costat. Si la taula té nansa, renta-la també.

Assegureu-vos de netejar i fregar bé ambdós costats de la taula, encara que només n'hagis utilitzat un per tallar. No oblideu que els sucs de la carn poden degotejar i contaminar també l'altre costat. Si la taula té nansa, renta-la també. Aclarir . Amb aigua calenta per ambdós costats.

. Amb aigua calenta per ambdós costats. Assecar. Utilitza un drap net o una tovallola de paper per assecar i no la desis fins que estigui ben seca.