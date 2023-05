Tenir parquet a casa pot donar un toc de llustre a l'habitatge, però amb el pas del temps, i si no ho cuidem bé, aquest tipus de material pot patir molt i queda força desagradable a la vista. Una possible solució pot ser canviar el terra, però és una inversió no disponible per a totes les butxaques. Tot i això, avui portem un truc que pot ajudar a solucionar aquest tipus de problemes.

Tota la vida, fregar una nou contra les ratllades al parquet és una solució bastant eficient. Però hi ha un altre truc molt més ràpid que deixarà la fusta com a nova. A més, no només funciona al parquet, sinó que podrem aplicar-lo a qualsevol tipus de moble que tinguem fet malbé.

La solució és tan simple com untar unes gotes d'oli de gira-sol en un drap de cotó i fregar en cercles perquè desapareguin les marques. A més, si el terra és de color més fosc, podem afegir unes gotes de vinagre de vi negre a la barreja perquè agafi color.

Més trucs de neteja

Hi ha molts secrets que et poden fer la vida més fàcil. Ens centrarem en dos més: com netejar fàcilment les aixetes de la cuina i com tenir la teva mampara de dutxa llesta en dos minuts. Per a les aixetes és molt útil empolvorar una mica de farina per sobre de les aixetes. Deixa-la una estona i després retira aquesta substància amb una baieta humida.

Pel que fa a la mampara de la dutxa la solució és encara més casolana: ruixa la dutxa amb vinagre, deixa que el producte actuï i després retira'l amb una baieta humida. Els resultats et sorprendran. I és que aquesta part del bany és gairebé la que més s'embruta. Per això també és important mantenir-la neta i això només ho aconseguiràs si saps com fer-ho.