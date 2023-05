La carxofa és una verdura de temporada i a Espanya es fan a l’hivern i principis de primavera. Per això els mesos propicis per consumir-la van de finals d’octubre a principis d’abril, depenent del clima. La planta pot viure diversos anys i arribar fins als dos metres d’altura, i a la punta és on neixen les carxofes.

Propietats

És una verdura que ajuda a controlar els nivells de colesterol a la sang i, a més, té molt poques calories. Ajuda a la digestió dels greixos, és diürètica, rica en fibres i redueix els nivells de sucre en sang. Hi ha moltes maneres de preparar-la i té molts beneficis, però saps com netejar-la? I, sobretot, saps com evitar que les fulles es rovellin i es posin negres?

En realitat, netejarem i prepararem les carxofes en funció de com vulguem cuinar-les. Però la manera més habitual de fer-ho és agafar-ne una i anar-ne traient les fulles d’una en una intentant que no es trenquin. Cal fer-ho fins a treure’n tres o quatre capes, en funció del gruix de la carxofa. Les fulles han de ser tendres; per saber si ho estan, cal doblegar-les i veure si es trenquen o no. Si es trenquen, no en treguis més capes.

Tallar la tija

Després d’això, talla la tija fins a deixar-ne dos o tres centímetres. Pots reservar el que has tallat i fer-ne daus pelats si el tronc és tendre, tot i que els hauràs de coure o fregir-los més estona en cuinar-los.

Després de treure’n les fulles no aprofitables, la verdura està a punt per cuinar i la pots tallar per la meitat, en quarts, en làmines...

Per evitar que es rovellin i que les fulles s’ennegreixin a mesura que es treuen, cal posar-les en remull en un recipient amb aigua i vinagre, o aigua i un rajolí de suc de llimona, o aigua i julivert, o combinant aigua, julivert i un rajolí de suc de llimona o de vinagre.