L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (Aesan) ha emès una nova alerta per la presència d’al·lergògens perillosos en uns muslis molt populars. El Ministeri de Consum ha llançat un avís per advertir de la presència de mostassa no declarada en diferents paquets de muslis fabricats per la marca Ecobasics.

L’alerta va ser traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri). Concretament, els productes es diuen Muesli Ecobasics, que es ven en un envàs d’un quilo que pertany al lot número 4162301, i Barreja de Llavors Bonpreu, que s’ha posat en distribució en envasos de 250 grams del lot 4152303. 📢📢Advertencia para personas alérgicas a la mostaza: Presencia de trazas de mostaza en muesli y mezcla de semillas que contienen semillas de lino ecológicas procedentes de Turquía

👉https://t.co/upV1BvZYN6 pic.twitter.com/xOcNZ4QMAh — AESAN (@AESAN_gob_es) 12 de mayo de 2023 Zones afectades Pel que se sap de moment, aquests muslis haurien sigut distribuïts durant aquests últims dos mesos a les comunitats autònomes de Catalunya, les illes Balears i el País Valencià, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres zones. Tot i que aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població, com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a la mostassa o derivats que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casca seva que s’abstinguin de consumir-la. Símptomes d’al·lèrgia La reacció al·lèrgica no depèn de la quantitat d’aliment ingerida, sinó de la sensibilitat de cada pacient. Entre els símptomes més freqüents d’una al·lèrgia alimentària destaquen la picor a la boca i paladar, faves a la pell, vòmits, diarrea i dificultat respiratòria. En els casos més greus, la ingesta de l’aliment pot desencadenar un xoc anafilàctic pocs minuts després d’haver ingerit l’aliment i que pot causar la mort en casos extrems. No obstant, Aesan ha assegurat que, si no s’és al·lèrgic o intolerant a la mostassa o a derivats d’aquest aliment, el consum del producte no comporta cap risc.