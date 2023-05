A tots ens ha passat alguna vegada que per excés de força o perquè la peça ja té un temps, ens hem quedat amb el cursor de la cremallera a la mà. Quan això passa solem donar la roba per perduda o, si és nova, intentem canviar la cremallera. Però amb aquest truc ja no caldrà.

Tres trucs casolans per recuperar la mida dels jerseis que se t'han encongit a la rentadora La tècnica per tornar a introduir el cursor o tancar una cremallera és molt senzill. Col·loca el cursor entre les pues de la forquilla. Un cop en aquesta posició, agafa les vores de la cinta de la cremallera i introdueix-les pel cursor, a poc a poc i sense forçar, per evitar que es puguin encallar. D'aquesta manera, el cursor tornarà a incorporar-se al recorregut de les dents de la cremallera. Si la cremallera s'ha encallat pot ser perquè li falti lubricació o perquè hagi enganxat una mica de tela. En el cas que la cremallera no pugui pujar ni baixar perquè es necessiti greixar el mecanisme, l'arranjament és molt simple, només cal aplicar sobre les dents un producte d'efecte lubrificant perquè llisqui bé. Oberta o tancada? L'error que comets quan poses a la rentadora peces amb cremallera En el cas que la tela propera a la cremallera hagi quedat atrapada, el que hauràs de fer és, amb molt de compte, estirar la cremallera cap a un sentit i de la tela cap al contrari.