Hi ha electrodomèstics que revolucionen la forma com treballem a la cuina. Per exemple, la thermomix s'ha fet un lloc a moltes llars pel gran ventall de possibilitats que ofereix. I un cas semblant és el de les fregidores d'aire o air fryer, que s'han convertit en un dels aparells de cuina més buscats actualment.

Un dels grans atractius de les fregidores d'aire és que els aliments que s'obtenen són molt més saludables i amb menys calories que si haguéssim fet servir l'oli en l'elaboració. A més, fregir amb aire és més ràpid, ja que a diferència del forn, els seus temps de preescalfat són força ràpids i, també, es tracta d'uns electrodomèstics que es poden netejar fàcilment gràcies al seu petit format i a les seves peces extraïbles. «Hi ha punts en comú entrela cuina i la biologia» Les fregidores d'aire també t'alliberen de no haver d'estar pendent de la cuina tota l'estona, ja que no cal donar la volta als aliments ni estar al cas de què es fregeixin bé per totes les bandes. Són molt senzilles de fer servir i no deixen anar olors. Els contres de les air fryer Les fregidores d'aire no aconsegueixen un aliment tan cruixent com l'oli , però això realment no és gaire rellevant si el que busquem és una cuina més saludable.

La capacitat que té fa que sigui complicat fregir molts aliments alhora. Si volem fregir un pollastre sencer o un plat ple de menjar, necessitarem diverses sessions a la fregidora d'aire. Tres coses que pots fer amb una fregidora d'aire i que mai no hauries imaginat Hi ha aliments que tampoc no són adequats per a la fregidora d'aire com els formatges i altres aliments amb masses humides. Tampoc els arrebossats a l'estil peix fregit, aletes, etc, ja que requereixen un xoc de temperatura molt elevat.