La migdiada és, sens dubte, un dels grans plaers de què es pot disfrutar en aquesta vida. No obstant, un estudi recent publicat per la revista ‘Obesity’ adverteix dels perills que poden derivar d’aquesta pràctica tan estesa al nostre país: «Les persones que fan migdiades de més de 30 minuts al dia sembla que tenen un risc més gran d’obesitat i pressió arterial alta», asseguren els autors d’aquesta recerca portada a terme pel Brigham and Women’s Hospital de Boston sobre 3.275 individus de la població mediterrània.

Afortunadament, també hi ha bones notícies per als que fan migdiades i dediquen menys temps a aquest tipus de descans. «Les persones que fan migdiades més curtes tenen menys probabilitats de tenir pressió arterial elevada», afirmen en el mateix estudi al referir-se a les «migdiades enèrgiques» (descansos d’una durada inferior a 30 minuts). «No totes les migdiades són iguals», defensa en un comunicat Marta Garaulet, autora principal de la recerca. «La durada del temps, la posició del son i altres factors específics poden afectar els resultats de salut d’una migdiada», afegeix.

Resultats de l’estudi

Els resultats de l’informe publicat per la revista ‘Obesity’ posa de manifest que, «en comparació amb el grup sense migdiada, les migdiades llargues (16% del total) es van associar a valors més alts de l’índex de massa corporal (IMC), circumferència de la cintura, glucosa en dejú, pressió arterial sistòlica (quan el cor es contrau) i pressió arterial diastòlica (quan el cor es relaxa)». Això, al seu torn, pot comportar l’aparició d’«afeccions associades amb malalties cardíaques i diabetis».

Contràriament, les probabilitats de PAS (pressió arterial sistòlica) elevada «van ser menys en el grup de migdiada curta que en el grup de no migdiada». Per tant, tal com recullen les conclusions d’aquesta recerca: «la durada de la migdiada és rellevant en l’obesitat», amb mediadors com el moment de dormir i menjar durant la nit, la ingesta d’energia en el dinar, el tabaquisme o el lloc on es fa la migdiada (sofà o llit).