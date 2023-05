Cada cop hi ha més persones que estan posant bosses de te a l'interior de la nevera. Es tracta d'un truc molt senzill que ja feien les nostres àvies, però que gràcies a les xarxes socials ha cobrat més sentit que mai. A més, és estrany veure una casa on no es trobin bosses de te de diferents tipus.

El te és una beguda popular a tot el món, originària de la Xina, on es beu des de fa més de 5.000 anys. La planta del te, Camellia sinensis, creix a molts països, des de l'Índia i Sri Lanka fins al Japó i Àfrica. El te es produeix amb les fulles i els brots de les plantes, les quals es recol·lecten i s'assequen. Depenent del tipus de te, les fulles poden ser processades de diferents maneres. El te verd, per exemple, es torra lleugerament i, el te negre, es deixa fermentar durant un temps. A més de ser una beguda deliciosa, el te també té molts beneficis per a la salut. Per exemple, el te verd és ric en antioxidants, els quals ajuden a protegir les cèl·lules del cos contra el dany causat pels radicals lliures. El te també pot ajudar a reduir el risc de patir malalties cròniques com la diabetis, el càncer i les malalties del cor. El te també té propietats relaxants, la qual cosa el converteix en una beguda popular per prendre abans de dormir. Moltes persones troben que una tassa de te calent abans de ficar-se al llit els ajuda a relaxar-se i a agafar el son més fàcilment. La història i la cultura del te Se celebraven antics rituals de la cerimònia del te al Japó, després es va passar a culturitzar el te a Anglaterra, i d'aquests, en podríem explicar molts més. Realment, el te ha estat i continua sent una part important de la vida quotidiana de moltes cultures a tot el món. Gran varietat Hi ha una gran varietat de tes disponibles, cadascun amb el seu propi sabor i aroma. Des del te verd i el te negre fins al te Oolong i el te blanc, cada tipus t'ofereix una experiència única per al paladar. Quin ús té el te a la nevera A més, el te compta amb àcid tànnic i ajuda a absorbir les olors. Per això, si posem un parell de bossetes de te a l'interior de la nevera, ajudaran a eliminar les olors de la nevera. Un parell de bossetes duraran diverses setmanes. És un truc similar al del bicarbonat, però en aquest cas resulta molt més barat.