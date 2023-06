Fer la rentadora és molt més difícil del que sembla, no barrejar la roba de colors, no perdre mitjons o calcetes, no decolorar la roba, on posar el detergent, haig de posar suavitzant i quin programa haig d'utilitzar? Aquests són alguns dels molts dubtes que poden aparèixer a l'hora de posar en marxa la rentadora.

Un dels punts clau per fer un bon rentatge i fer que la roba surti perfecta és no barrejar la roba de colors i les peces segons el tipus de teixit, ja que cada teixit necessita un programa diferent i barrejar la roba al tambor de la rentadora ens pot portar a tenyir altres peces de roba i que passin de ser blanques o de colors clars a colors vius o destenyits. Això segur que ho heu vist a moltes pel·lícules i passa de veritat!

Un altre factor a tenir en compte quan fem una rentadora és que no totes les taques marxen a la primera, ja que segons el teixit o el que ha produït la taca ens tocarà fregar a mà amb un sabó especial, abans de posar-lo a la rentadora o buscar una altra solució per poder dissoldre aquesta taca i fer un rentatge especial. No és el mateix l'oli, que la pintura o la sang, a l'hora de treure una taca.

Passos a seguir per treure les taques de la roba:

Renta la peça tacada amb sabó de mà i frega-la, seguidament, posa-la a la rentadora L'acció ha de ser ràpida, si passen unes hores, ens serà molt més difícil treure la taca de la roba

Moltes vegades, no tenim temps de netejar les peces de roba al moment i això pot fer que passin hores o dies fins que aquella peça la rentem a mà o a màquina. Tot i això, com la roba tacada i la roba bruta normal, la barregem en un mateix cistell, serà difícil reconèixer la que necessita una neteja extra de la que no.

La tiktoker @noracasanovapsicologia ens deixa un truc per tenir les peces de roba separades i localitzades en tot moment i així poder fer un tractament o altra segons la brutícia de les peces de roba. Agafar una bossa de plàstic o de tela i posar allà totes les peces que necessiten un rentatge especial i separar-la dins la cistella ens serà infal·lible per fer el rentatge adequat.

Tot i aquest truc per evitar barrejar la roba, el més important és netejar les peces tacades de forma immediata o el més aviat millor per tal d'evitar que la taca sigui encara més difícil de treure. Hi ha un munt de trucs infal·libles i casolans per treure les taques de la roba i no fan falta productes molt agressius o que no puguem tenir en la nostra llar.