Si vols mantenir una dieta saludable, pren nota del superaliment del qual et parlarem. Segur que el coneixes, però no saps tots els beneficis que té.

És una molt bona opció per a qualsevol dels teus menjars i es pot bullir, fer al forn i fins i tot, fregir (tot i que no és la forma més recomanada). Per portar una alimentació equilibrada, és imprescindible saber quins són els millors aliments i, a més, adquirir una rutina d'exercici.

Els experts recomanen no repetir el mateix menjar cada dia, per tal de no avorrir-nos i per fer més amè menjar de manera saludable. Aprendre a cuinar i barrejar nous ingredients és la manera ideal de fer deliciosos menús diaris.

La història del moniato

El moniato, o batata, el nom científic del qual és Ipomoea batates, és una hortalissa semblant a la patata en el nom i la forma, encara que, són molt diferents botànicament. Aquesta és originària del Perú i es va portar a Europa per Colom i, els navegants espanyols la van expandir pels arxipèlags del Pacífic, sota la sobirania espanyola fins al 1898.

Deliciosa, saciant, nutritiva, poc calòrica, i molt beneficiosa per a l'organisme, la batata sempre va ser considerada un cultiu tropical. La batata és molt digerible, rica en antioxidants, ideal per al trànsit intestinal, la vista, la pell i la hipertensió. I com tots els vegetals, una font de minerals i vitamines.

Els beneficis del moniato

Aquesta hortalissa té una font d'energia espectacular per la seva riquesa en hidrats de carboni. A més, afavoreix el sistema digestiu perquè conté fitosterol, el qual té un efecte protector, ajudant així a prevenir i tractar les úlceres.

Alguns experts han pogut provar que el seu consum millora la regulació del sucre a la sang i seria beneficiós per a les persones amb diabetis tipus 2. De vegades, ha estat exalçat com a producte anticancerigen per les seves altes propietats antioxidants.

Els nutricionistes exclouen la patata del consum diari i, en el seu lloc, aposten pel moniato. Segons la FEN (Fundació Espanyola de la Nutrició), el moniato té més calories, més hidrats de carboni i un 0,5% més de fibra que les patates. Això fa que sigui més rica en micronutrients i amb menys índex glucèmic per la seva fibra.