En algunes ocasions ja t'hem parlat del 'truc del carret', una estratègia que utilitzen els supermercats per fer-te gastar més diners sense que te n'adonis. Però les cadenes d'alimentació no són les úniques que utilitzen mètodes per fer-te gastar més del que tenies previst.

En el cas dels bars, el seu truc està en les racions. Segur que més d'una vegada has demanat una ració i t'has adonat que falta o sobra una unitat, de manera que és impossible fer una repartició igualitària entre els que esteu a taula. Aquesta pràctica és molt comuna en els establiments d'hostaleria, tot i que, fins ara no ho sabessis. Com se serveixen les racions L'estratègia que utilitzen els bars per vendre més consisteix en una regla numèrica que es basa en l'ús dels nombres primers a l'hora de servir les racions. Sempre serviran un nombre d'unitats senar perquè sigui impossible repartir igual entre les persones que es troben a taula. L'objectiu és que sorgeixi aquest 'conflicte' perquè la quantitat a repartir mai no sigui igual i els clients acabin demanant una altra ració. Hostaleria digitalitzada: molt més que menús en codi QR La tapeta, un altre truc de l'hostaleria Aquesta no és l'única trampa o truc que posen en pràctica. És molt habitual que als locals d'hostaleria et posin un aperitiu gratuït, normalment una tapa, i si t'has fixat, veuràs que gairebé sempre són aperitius salats, com ara patates, cacauets o ametlles. La sal produeix set, així que l'objectiu no és altre que acabis demanant més begudes.