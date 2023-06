La tècnica de l'envellit és un procés utilitzat en diverses àrees, com l'art, la decoració i la moda, per a simular l'aspecte d'alguna cosa que ha envellit amb el temps. Es tracta de recrear deliberadament els signes de desgast, deterioració i patina que solen acumular-se en els objectes i materials al llarg dels anys. Explicarem dues de les tècniques més habituals.

Per a aconseguir aquest efecte sobre mobles, pots seguir aquests passos

1. Preparació del moble: Comença per netejar i escatar el moble per a eliminar qualsevol capa de vernís, pintura o acabat existent. Això permetrà que els nous materials s'adhereixin correctament.

2. Pinta el moble amb una base de pintura d'un color sòlid. Pots optar per colors neutres com el blanc, gris o beix. Deixa assecar completament la pintura abans de passar al següent pas.

3. Aplicació de pintura desgastada: Per a obtenir l'efecte envellit, necessitaràs una segona capa de pintura en un color contrastant. Pots usar pintura acrílica d'un to més fosc que el de la base. Aplica-la en àrees específiques del moble on normalment es desgastaria amb el temps, com a vores, cantonades i zones de contacte. Pots ajudar-te d'un pinzell sec o un drap per a aplicar la pintura de manera irregular i lleugera, creant un aspecte desgastat.

4. Després que la segona capa de pintura s'hagi assecat parcialment, empra paper d'escata de gra fi per a escatar suaument les àrees on has aplicat la pintura desgastada. Això eliminarà part de la pintura i revelarà la capa de la base, creant un efecte de desgast autèntic. Concentra't en les àrees de major desgast i ves amb compte de no escatar massa, ja que l'objectiu és aconseguir un aspecte envellit subtil.

5. Aplicació de pàtina o setinat: La pàtina o setinat és un producte que s'aplica per a agregar profunditat i envelliment addicional al moble. Pots trobar pàtines comercials en diferents tons, com a marrons, negres o blancs envellits. Aplica la pàtina o setinat en àrees específiques del moble utilitzant un pinzell o drap, i després retira l'excés amb un drap net. Això ressaltarà els detalls i esquerdes del moble, accentuant el seu aspecte envellit.

6. Acabat final: Per a protegir i segellar el moble, aplica una capa de vernís transparent mat, setinat o brillant, segons les teves preferències. Això ajudarà a preservar l'aspecte envellit i proporcionarà durabilitat al moble.

Una altra manera d'obtenir aquest efecte, és fent ús directament del betum de Judea. Per a això, igual que en el cas anterior, iniciarem escatant el moble.

Aplicarem una capa d'emprimació, i sobre aquesta, pintarem en to cru o blanc.

Quan hagi assecat, escatarem les cantonades i vores per a posteriorment aplicar el betum sobre aquestes zones escatades.

Finalment, aplicarem una cera incolora per a protegir l'acabat.

Recorda que la tècnica d'envelliment pot variar segons el tipus de moble i el resultat desitjat. Experimenta amb diferents materials, colors i tècniques per a assolir l'efecte envellit desitjat.