El sofà és un dels mobles més importants de la casa i el seu manteniment és fonamental per garantir que duri molts anys. Si el teu sofà és de roba, la neteja és una tasca important que has de fer regularment. La brutícia i les taques són inevitables amb l'ús diari del sofà, especialment si hi ha nens o mascotes a casa. A continuació, et mostrem alguns consells i trucs per netejar el teu sofà de roba i mantenir-lo com nou.

Com netejar un sofà de roba: consells i trucs

El primer que has de fer és aspirar el teu sofà amb una aspiradora per eliminar la pols. Utilitza el filtre per aspirar els buits entre els coixins i les vores. Si el sofà té potes o marcs de fusta, neteja'ls amb un drap humit per eliminar la pols.

Com treure les taques d'un sofà de roba

Si el sofà té taques petites i recents, pots fer servir un drap net i humit per netejar-les. Si la taca és més gran, utilitza una solució d'aigua i detergent per rentar la tela. És important utilitzar un detergent suau que no faci malbé la tela. Si tens dubtes sobre el tipus de detergent que has de fer servir, consulta el fabricant.

Abans d'aplicar el detergent, fes una prova en una zona poc visible del sofà per assegurar-te que la tela no es decolora o fa malbé. Si no hi ha cap problema, humiteja el drap amb la solució d'aigua i detergent i frega suaument la taca. Després de netejar la taca, utilitza un altre drap net i humit per eliminar qualsevol excés de detergent.

Si la taca és persistent, pots fer servir una solució de vinagre blanc i aigua per netejar-la. La proporció ideal és una part de vinagre per dues parts d'aigua. Ruixa la solució sobre la taca i frega suaument amb un drap net i humit. Després, utilitza un altre drap net i humit per eliminar qualsevol excés de vinagre.

Si el teu sofà és desmuntable, pots rentar la funda a la rentadora utilitzant un programa delicat i aigua freda. Consulta amb el fabricant abans de fer-ho. Si el sofà no és desmuntable, pots utilitzar un netejador en sec per netejar-lo.

Amb vapor, surt millor

Una altra opció per netejar el teu sofà de roba és utilitzar una 'vaporeta'. La 'vaporeta' utilitza vapor calent per eliminar la brutícia i les taques de la tela. Abans d'utilitzar la 'vaporeta', assegurat que el sofà ja no té pols. Després, utilitza la 'vaporeta' per netejar la tela en la direcció de la fibra. És important deixar que el sofà s'assequi completament després de fer servir la 'vaporeta'.

En resum, la neteja regular del teu sofà de roba és important per mantenir-lo en bon estat. Utilitza aquests consells i trucs per netejar les taques i la brutícia i per prolongar la vida útil del teu sofà.